***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 15:23
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
627504,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,9
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,74
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 50,6
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 48,06
- Diğer (%)
% 1,34
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,7
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,46
d) Diğer Giderler (%)
% 3,1
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898288
BIST
16:451.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:457,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:459,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:45444,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -7,64
|Açılış
|: 444,40
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler16:45
|YESIL
|151,80
|95.704.627
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.200.125
|% 9,99
|
|KONYA
|1.204,00
|109.488.631
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,70
|2.165.858.950
|% 8,48
|
|EKGYO
|2,55
|2.148.020.403
|% -1,92
|
|GARAN
|10,74
|1.930.445.007
|% 2,09
|
|THYAO
|12,89
|1.315.578.018
|% 1,66
|
|SISE
|7,46
|1.186.101.820
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,55
|2.148.020.403
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|936.134.572
|% 3,87
|
|GARAN
|10,74
|1.930.445.007
|% 2,09
|
|PETKM
|5,25
|884.143.078
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.186.101.820
|% 1,08
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3453
|7,3492
|% 0,01
|
|Euro
|9,0157
|9,0246
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9782
|10,0282
|% 0,44
|
|Frank
|8,2959
|8,3459
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,12
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,38
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.941
|3.015
|-41,58
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|-20,12
|
|Çeyrek
|713
|729
|-10,06
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,18
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|0,81
|