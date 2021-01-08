***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 15:23
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
10040696,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,15
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,14
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 54,64
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,64
- Diğer (%)
% 7,73
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,56
d) Diğer Giderler (%)
% 1,23
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898289
BIST
16:441.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,93
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:447,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:449,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:44443,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -8,05
|Açılış
|: 443,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,90
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YESIL
|151,80
|95.704.627
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.196.290
|% 9,99
|
|KONYA
|1.204,00
|109.488.631
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,60
|2.164.074.512
|% 8,39
|
|EKGYO
|2,55
|2.031.312.342
|% -1,92
|
|GARAN
|10,74
|1.912.542.100
|% 2,09
|
|THYAO
|12,88
|1.309.712.087
|% 1,58
|
|SISE
|7,45
|1.185.779.827
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,55
|2.031.312.342
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|935.397.347
|% 3,23
|
|GARAN
|10,74
|1.912.542.100
|% 2,09
|
|PETKM
|5,26
|883.996.962
|% 0,19
|
|SISE
|7,45
|1.185.779.827
|% 0,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3429
|7,3519
|% 0,05
|
|Euro
|9,0118
|9,0218
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9729
|10,0229
|% 0,38
|
|Frank
|8,2896
|8,3395
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9533
|1,9631
|% 0,07
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|
Seans Raporu
16:44
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16:59SMART
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16:58MAVI
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16:57SNPAM
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