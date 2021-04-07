***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 16:08
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,63
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
94024,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,53
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,05
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 50
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,96
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,29
d) Diğer Giderler (%)
% 6,7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924268
BIST
17:231.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:238,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:239,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:23457,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 457,45
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CEOEM
|6,60
|79.438.812
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.737.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.747
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|169.536
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.259
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.823.629
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.557.925
|% 2,60
|
|GARAN
|6,79
|998.054.615
|% 0,00
|
|JANTS
|919,90
|901.389.649
|% 3,52
|
|BJKAS
|9,19
|882.183.227
|% 0,99
|
|THYAO
|12,82
|826.171.539
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.557.925
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|413.695.050
|% 0,46
|
|GARAN
|6,79
|998.054.615
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|184.833.448
|% 0,72
|
|IHLAS
|0,69
|78.771.269
|% -2,82
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1712
|8,1772
|% 0,60
|
|Euro
|9,7298
|9,7403
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,2231
|11,2794
|% 0,09
|
|Frank
|8,7843
|8,8373
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1759
|2,1868
|% 0,63
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|-0,18
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:32DERHL
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 297 adet işlem
-
17:31BRKSN
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 963 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TSKB, TKFEN
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 88 kaybederek (% -0.15 ) 1, 221
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLMSN, IDGYO, FRIGO, MTRKS, MRSHL, NTGAZ, GEDIK, YYAPI, CEOEM, PAMEL