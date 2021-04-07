***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 16:08
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,67
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
296797,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,73
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 51,33
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,68
- Diğer (%)
% 3
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,56
d) Diğer Giderler (%)
% 2,65
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924269
BIST
17:241.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:248,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:249,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0780
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:24457,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 457,45
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:22
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|169.874
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.737.468
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.259
|% 9,99
|
|PAMEL
|36,60
|9.465.142
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.828.474
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.069.674.512
|% 2,60
|
|GARAN
|6,79
|998.825.610
|% 0,00
|
|JANTS
|917,30
|903.195.790
|% 3,23
|
|BJKAS
|9,22
|884.646.506
|% 1,32
|
|THYAO
|12,82
|828.666.870
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,97
|1.069.674.512
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|413.785.547
|% 0,46
|
|GARAN
|6,79
|998.825.610
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|184.868.486
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,69
|79.128.406
|% -2,82
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1711
|8,1779
|% 0,61
|
|Euro
|9,7309
|9,7413
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2271
|11,2834
|% 0,13
|
|Frank
|8,7839
|8,8368
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1758
|2,1867
|% 0,62
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,17
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|16,17
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|7,81
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-0,22
|