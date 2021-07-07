***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 17:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
7335,88
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
374,05
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
6961,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
383518,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,71
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,31
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 39,01
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,8
- Diğer (%)
% 31,19
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,26
d) Diğer Giderler (%)
% 3,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947875
BIST
17:401.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:408,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:4010,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0214
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:40504,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,63
|Açılış
|: 504,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:39
|TUREX
|10,52
|19.867.041
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,81
|52.790.516
|% 8,93
|
|AGYO
|2,26
|34.948.823
|% 8,13
|
|LOGO
|37,20
|111.570.425
|% 6,90
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,67
|1.197.004.826
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,13
|678.745.103
|% 3,03
|
|THYAO
|13,84
|669.003.226
|% -0,29
|
|AKBNK
|5,37
|654.615.765
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|553.515.260
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|553.515.260
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|178.700.571
|% -6,02
|
|GARAN
|8,67
|1.197.004.826
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,37
|654.615.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|678.745.103
|% 3,03
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7046
|8,7089
|% 0,26
|
|Euro
|10,2706
|10,2755
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9423
|12,0022
|% -0,07
|
|Frank
|9,3591
|9,4155
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% 0,22
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-0,87
|
Seans Raporu
17:39
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17:52BASGZ
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 49 artarak (% 0.45 ) 1, 226
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