***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 10:26
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,33
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
563883,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,56
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 51,4
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,33
- Diğer (%)
% 3,27
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,53
d) Diğer Giderler (%)
% 2,42
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948302
BIST
11:221.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:228,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:2210,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0542
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:22506,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,68
|Açılış
|: 506,45
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TUREX
|11,57
|9.976.765
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,16
|76.562.246
|% 6,36
|
|PINSU
|7,45
|4.426.962
|% 5,97
|
|MAKTK
|2,90
|38.592.175
|% 5,84
|
|SNGYO
|4,23
|14.083.671
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,65
|20.555.389
|% -9,62
|
|KATMR
|3,24
|39.980.235
|% -6,09
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|FADE
|20,50
|8.369.489
|% -4,92
|
|GARAN
|8,64
|245.923.855
|% -1,03
|
|THYAO
|13,78
|182.674.477
|% -0,51
|
|PETKM
|5,35
|167.193.029
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,10
|122.642.119
|% 5,32
|
|FENER
|38,48
|107.841.672
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,90
|89.886.780
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|51.867.828
|% -0,78
|
|ODAS
|1,96
|63.256.900
|% -2,97
|
|PETKM
|5,35
|167.193.029
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|65.987.602
|% -0,44
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7065
|8,7106
|% 0,29
|
|Euro
|10,2981
|10,3047
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9747
|12,0348
|% 0,19
|
|Frank
|9,4293
|9,4861
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3165
|2,3281
|% 0,33
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|4,04
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,34
|72,34
|-1,09
|