***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 12:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,77
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
536751,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,43
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,92
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 53,34
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,96
- Diğer (%)
% 7,7
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,43
d) Diğer Giderler (%)
% 2,79
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968566
BIST
15:201.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:208,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2010,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0373
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:20505,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,95
|Açılış
|: 505,61
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AYCES
|55,00
|3.589.563
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.542.233
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.849.543
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.484.009
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.973.016
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.191.382
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|188.930.670
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|661.025.438
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|SASA
|27,50
|634.009.976
|% 2,92
|
|ASELS
|15,48
|561.897.513
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|544.234.195
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|356.099.318
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.921.675
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|244.716.966
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.738.821
|% 0,00
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9030
|8,9096
|% 0,39
|
|Euro
|10,3023
|10,3071
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,1122
|12,1730
|% 0,60
|
|Frank
|9,5731
|9,6307
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,51
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,31
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.327
|3.411
|8,92
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,31
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,34
|82,34
|0,39
|
Seans Raporu
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