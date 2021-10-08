***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 12:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,99
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
771670,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,21
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,04
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 51,33
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,59
- Diğer (%)
% 3,08
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,53
d) Diğer Giderler (%)
% 2,31
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968571
BIST
13:341.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
13:348,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0462
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
13:3410,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0534
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
13:34505,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,42
|Açılış
|: 505,08
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler13:34
|PKENT
|3.520,00
|34.729.857
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.303.148
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,68
|3.673.157
|% 9,09
|
|BRKSN
|7,94
|1.614.494
|% 7,59
|
|ETILR
|5,63
|1.488.771
|% 7,24
|
|SEYKM
|14,58
|2.276.332
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|860.303
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.796.967
|% -9,97
|
|KTSKR
|33,16
|159.502.369
|% -7,79
|
|KNFRT
|4,97
|163.880.616
|% -7,45
|
|PETKM
|6,22
|595.623.078
|% -0,16
|
|THYAO
|14,20
|570.840.081
|% 0,57
|
|SASA
|27,24
|531.545.519
|% 1,95
|
|GARAN
|9,40
|498.815.588
|% 0,11
|
|EREGL
|17,08
|413.643.435
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,79
|277.787.541
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|238.949.952
|% 0,00
|
|PETKM
|6,22
|595.623.078
|% -0,16
|
|ODAS
|1,45
|98.542.488
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,58
|168.089.867
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9194
|8,9212
|% 0,52
|
|Euro
|10,3203
|10,3287
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,1265
|12,1873
|% 0,72
|
|Frank
|9,5640
|9,6216
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3722
|2,3840
|% 0,59
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,06
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.387
|42,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|2,93
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|1,41
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,74
|