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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

10.02.2021 15:54



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON
Yeni Unvan
KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM SERBEST FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/12/2020
Açıklamalar

Fon Ünvan Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908886


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Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,36 27,39 0,15  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,03  
B. Petrol 61,29 61,29 0,07  
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