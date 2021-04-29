***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
29.04.2021 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT PORTFÖY SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Yeni Unvan
KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
22/02/2021
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932400
BIST
17:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:118,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:119,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0492
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:11466,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,68
|Açılış
|: 466,52
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KONYA
|956,00
|31.697.206
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.229.993
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.159.999
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.577.684
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.527.860
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.271.489
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|BNTAS
|6,14
|87.300.034
|% -9,04
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|889.288.708
|% 1,12
|
|PETKM
|6,72
|664.178.868
|% 3,07
|
|EREGL
|19,08
|569.144.014
|% 0,74
|
|SASA
|36,68
|399.806.746
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,11
|379.204.530
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,11
|279.001.200
|% 0,48
|
|GARAN
|7,20
|889.288.708
|% 1,12
|
|PETKM
|6,72
|664.178.868
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|360.683.329
|% 0,62
|
|TSKB
|1,25
|85.095.054
|% 3,31
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2391
|8,2444
|% 0,68
|
|Euro
|9,9917
|9,9997
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4408
|11,4982
|% 0,49
|
|Frank
|8,9972
|9,0514
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1882
|2,1992
|% 0,50
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-18,76
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|1,16
|