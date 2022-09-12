***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Yeni Unvan
KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062356
BIST
16:463.643
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 121,22
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:4618,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:4618,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1549
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:461.011,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.011,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:44
|RODRG
|33,22
|9.711.681
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.214.102
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|TUKAS
|12,37
|308.110.329
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|488.860.454
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,50
|44.043.340
|% -7,09
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,22
|10.628.171.304
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,66
|9.941.766.884
|% 1,77
|
|YKBNK
|9,69
|6.754.938.540
|% 6,13
|
|EREGL
|33,54
|6.483.833.114
|% 3,33
|
|ASELS
|32,24
|6.163.491.078
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,35
|5.216.526.011
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,66
|9.941.766.884
|% 1,77
|
|YKBNK
|9,69
|6.754.938.540
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,22
|10.628.171.304
|% 8,17
|
|KRDMD
|15,33
|3.987.774.632
|% 7,50
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2335
|18,2392
|% 0,02
|
|Euro
|18,4610
|18,4684
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2295
|21,3359
|% 0,76
|
|Frank
|19,0391
|19,1538
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% -0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.755
|6.857
|13,00
|
|Tam
|6.793
|6.842
|13,00
|
|Yarım
|3.310
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,41
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|1,18
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59XU100
Endeks 3, 642 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 41 üstünde . İşlem hacmi 101, 575.00 milyon TL de
-
16:59KIMMR
Yüzde 7.37 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 378, 400 adet işlem
-
16:58AKCNS
Yüzde 6.47 oranında artışla 33.22 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 702, 736 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, TAVHL
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 94 artarak (% 3.62 ) 3, 262