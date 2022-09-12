***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Yeni Unvan
KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062358
BIST
16:313.638
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 116,76
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:3118,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:3118,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1388
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:311.013,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.013,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:31
|RODRG
|33,22
|9.503.059
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|64.531.667
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|6.160.739.008
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|488.378.685
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,38
|40.010.034
|% -7,61
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,22
|10.564.497.814
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,64
|9.839.349.818
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,69
|6.713.951.196
|% 6,13
|
|EREGL
|33,58
|6.383.175.142
|% 3,45
|
|ASELS
|32,24
|6.160.739.008
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,38
|5.105.024.242
|% 5,28
|
|ISCTR
|12,64
|9.839.349.818
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,69
|6.713.951.196
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,22
|10.564.497.814
|% 8,17
|
|KRDMD
|15,37
|3.942.413.486
|% 7,78
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2346
|18,2406
|% 0,03
|
|Euro
|18,4497
|18,4549
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,2213
|21,3277
|% 0,72
|
|Frank
|19,0355
|19,1502
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8374
|4,8617
|% -0,02
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,54
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|34,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|28,00
|
|Yarım
|3.317
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,56
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,49
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:44XU100
Endeks 3, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 99, 700.00 milyon TL de
-
16:44AKCNS
Yüzde 7.05 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 688, 430 adet işlem
-
16:43KRDMB
Yüzde 6.95 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 994, 663 adet işlem
-
16:41BUCIM
Yüzde 6.97 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 844, 472 adet işlem
-
16:40TTKOM
Yüzde 7.04 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 029, 329 adet işlem