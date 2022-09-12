***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Yeni Unvan
KT Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062359
BIST
16:273.640
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 118,53
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:2718,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:2718,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1349
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:271.012,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.012,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:25
|RODRG
|33,22
|9.492.263
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.546.529.858
|% 9,96
|
|ASELS
|32,24
|6.151.655.033
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|487.559.648
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,48
|37.017.269
|% -7,17
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,20
|10.484.048.080
|% 8,04
|
|ISCTR
|12,63
|9.763.521.316
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,70
|6.691.118.481
|% 6,24
|
|EREGL
|33,68
|6.224.122.221
|% 3,76
|
|ASELS
|32,24
|6.151.655.033
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,39
|5.042.753.521
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,63
|9.763.521.316
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,70
|6.691.118.481
|% 6,24
|
|AKBNK
|17,20
|10.484.048.080
|% 8,04
|
|KRDMD
|15,34
|3.809.653.534
|% 7,57
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2307
|18,2410
|% 0,03
|
|Euro
|18,4458
|18,4521
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,2187
|21,3251
|% 0,71
|
|Frank
|19,0261
|19,1407
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% -0,01
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|13,42
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,81
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|34,00
|
|Tam
|6.811
|6.858
|29,00
|
|Yarım
|3.318
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,48
|
|B. Petrol
|94,54
|94,54
|1,70
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40TTKOM
Yüzde 7.04 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 029, 329 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, TAVHL
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, GARAN
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 44 artarak (% 3.60 ) 3, 262
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, GARAN, HALKB, VAKBN, MRGYO, VAKFN, HURGZ, ROYAL, RODRG, CMENT