***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062361
BIST
16:333.634
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 112,77
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:3318,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:3318,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1469
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:331.013,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.013,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:33
|RODRG
|33,22
|9.503.059
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|64.531.667
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|6.160.739.008
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|488.378.685
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,38
|40.010.034
|% -7,61
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,22
|10.564.497.814
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,64
|9.839.349.818
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,69
|6.713.951.196
|% 6,13
|
|EREGL
|33,58
|6.383.175.142
|% 3,45
|
|ASELS
|32,24
|6.160.739.008
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,38
|5.105.024.242
|% 5,28
|
|ISCTR
|12,64
|9.839.349.818
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,69
|6.713.951.196
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,22
|10.564.497.814
|% 8,17
|
|KRDMD
|15,37
|3.942.413.486
|% 7,78
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2364
|18,2413
|% 0,04
|
|Euro
|18,4566
|18,4630
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,2213
|21,3277
|% 0,72
|
|Frank
|19,0355
|19,1502
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8374
|4,8617
|% -0,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,54
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|34,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|28,00
|
|Yarım
|3.317
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,56
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,49
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48BRSAN
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 615, 327 adet işlem
-
16:47TUKAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 406, 959 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 3, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 99, 700.00 milyon TL de
-
16:44AKCNS
Yüzde 7.05 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 688, 430 adet işlem
-
16:43KRDMB
Yüzde 6.95 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 994, 663 adet işlem