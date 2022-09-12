***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Birinci Katılım Fonu
Yeni Unvan
KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062357
BIST
17:463.647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 125,19
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:4618,2258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:4618,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1549
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:461.012,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.012,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:44
|VKFYO
|6,71
|30.722.187
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.910.280
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,61
|80.177.698
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|490.970.585
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,06
|51.001.965
|% -8,99
|
|MEDTR
|23,56
|29.182.480
|% -7,61
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,45
|11.453.947.231
|% 9,61
|
|ISCTR
|12,63
|10.716.219.207
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,69
|7.330.804.436
|% 6,13
|
|EREGL
|33,50
|6.905.517.998
|% 3,20
|
|THYAO
|75,00
|6.661.927.705
|% 2,18
|
|EKGYO
|5,34
|5.589.383.255
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,63
|10.716.219.207
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,69
|7.330.804.436
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,45
|11.453.947.231
|% 9,61
|
|DOHOL
|5,71
|1.599.155.600
|% 4,58
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2307
|% -0,02
|
|Euro
|18,4646
|18,4683
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2584
|21,3650
|% 0,90
|
|Frank
|19,0680
|19,1829
|% 0,80
|
|Riyal
|4,8357
|4,8599
|% -0,06
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,75
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.802
|6.859
|30,00
|
|Yarım
|3.315
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,76
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|2,13
|
Seans Raporu
17:44
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem