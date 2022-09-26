***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.09.2022 16:10
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Yeni Unvan
KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065268
BIST
17:313.268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -13,96
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:3118,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:3117,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:31976,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,89
|Açılış
|: 976,04
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|378.695.674
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.556
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.250.976
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|15.104.671
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.388.445
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.846.635
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.130.464
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|284.309.785
|% -9,98
|
|THYAO
|69,90
|3.022.079.229
|% -1,34
|
|SASA
|66,60
|2.992.066.270
|% 7,59
|
|VESTL
|36,84
|2.747.080.396
|% 3,02
|
|HEKTS
|55,05
|2.047.583.697
|% 8,79
|
|ISCTR
|7,66
|1.963.022.266
|% -2,17
|
|YKBNK
|6,91
|1.894.836.152
|% -0,43
|
|EKGYO
|3,93
|1.057.575.813
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,66
|1.963.022.266
|% -2,17
|
|ZOREN
|4,53
|1.107.991.058
|% 1,34
|
|SKBNK
|2,28
|528.155.439
|% -9,88
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4446
|18,4588
|% 0,24
|
|Euro
|17,8288
|17,8616
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,9137
|20,0136
|% -0,07
|
|Frank
|18,6040
|18,7160
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8904
|4,9149
|% 0,23
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,35
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.650
|6.736
|-26,00
|
|Yarım
|3.235
|3.296
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,09
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|1,19
|