***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.09.2022 16:10
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
Yeni Unvan
KT Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065269
BIST
17:003.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -36,07
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:0018,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:0017,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:00977,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,87
|Açılış
|: 977,02
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:00
|USAK
|3,74
|146.503.352
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.526
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|376.443.583
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.814.979
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.307.791
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.590.234
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.474
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|251.193.866
|% -9,98
|
|VESTL
|37,22
|2.655.075.926
|% 4,08
|
|SASA
|65,40
|2.531.022.664
|% 5,65
|
|THYAO
|68,95
|2.438.212.708
|% -2,68
|
|HEKTS
|54,70
|1.853.803.700
|% 8,10
|
|ISCTR
|7,30
|1.559.230.170
|% -6,77
|
|EKGYO
|3,90
|915.490.172
|% -1,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.481.764.351
|% -3,75
|
|ZOREN
|4,60
|1.026.575.462
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,28
|516.123.664
|% -9,88
|
|ISCTR
|7,30
|1.559.230.170
|% -6,77
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4319
|18,4474
|% 0,18
|
|Euro
|17,8282
|17,8708
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,9587
|20,0588
|% 0,16
|
|Frank
|18,6372
|18,7495
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8897
|4,9142
|% 0,21
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,17
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.704
|-31,00
|
|Tam
|6.647
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,05
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|0,70
|