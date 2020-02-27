***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2020 17:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822036
BIST
17:32111.322
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -3.848,87
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.190
17:326,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:326,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0878
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7853
En Düşük
6,6963
17:32328,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,30
|Açılış
|: 328,28
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,55
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|23,98
|88.732.044
|% 16,52
|
|OYAYO
|3,38
|61.003.493
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,73
|18.874.418
|% 10,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,37
|155.515.880
|% -13,65
|
|SNPAM
|5,55
|1.986.721
|% -11,90
|
|BRSAN
|11,56
|183.592.885
|% -11,76
|
|BURCE
|6,68
|4.477.761
|% -11,64
|
|IHYAY
|1,16
|104.009.607
|% -11,45
|
|THYAO
|12,43
|2.508.755.926
|% -6,12
|
|ASELS
|28,08
|1.167.232.584
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,78
|868.081.789
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,30
|550.504.344
|% -2,26
|
|GARAN
|10,25
|495.682.760
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,30
|550.504.344
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,78
|868.081.789
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,48
|357.748.321
|% -2,63
|
|THYAO
|12,43
|2.508.755.926
|% -6,12
|
|ODAS
|2,05
|337.907.029
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9213
|7,9610
|% 0,03
|
|Frank
|6,3490
|6,3873
|% 1,17
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,60
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|26,48
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|12,81
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,41
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-1,88
|
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