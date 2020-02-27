***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2020 17:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822038
BIST
17:49110.776
En Yüksek
|Değişim
|: -3,82%
|| -4.395,12
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.733
17:496,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1791
En Düşük
6,1506
17:496,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0971
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7946
En Düşük
6,6963
17:49329,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,10
|Açılış
|: 329,03
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,10
|98.095.140
|% 17,10
|
|OYAYO
|3,38
|61.140.298
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,70
|20.821.674
|% 9,81
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|BRSAN
|11,17
|189.193.007
|% -14,73
|
|ALGYO
|15,20
|160.425.804
|% -14,61
|
|KLGYO
|3,38
|42.916.651
|% -13,33
|
|RYSAS
|8,17
|71.899.508
|% -13,09
|
|IHYAY
|1,14
|108.927.100
|% -12,98
|
|THYAO
|12,34
|2.630.155.428
|% -6,80
|
|ASELS
|28,00
|1.287.410.342
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,74
|913.209.323
|% -5,84
|
|IHLGM
|1,29
|564.636.973
|% -3,01
|
|GARAN
|10,21
|523.216.405
|% -3,95
|
|IHLGM
|1,29
|564.636.973
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,74
|913.209.323
|% -5,84
|
|EKGYO
|1,48
|378.878.440
|% -2,63
|
|THYAO
|12,34
|2.630.155.428
|% -6,80
|
|ODAS
|2,05
|359.074.656
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9405
|7,9803
|% 0,27
|
|Frank
|6,3545
|6,3928
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6418
|1,6500
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,40
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,92
|50,92
|-1,89
|