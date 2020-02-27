***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2020 17:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822042
BIST
17:52110.886
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -4.285,55
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
17:526,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1796
En Düşük
6,1506
17:526,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,0992
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7967
En Düşük
6,6963
17:52328,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 4,86
|Açılış
|: 328,98
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|23,72
|98.828.203
|% 15,26
|
|OYAYO
|3,38
|61.150.438
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|BRSAN
|11,10
|189.984.372
|% -15,27
|
|ALGYO
|15,24
|161.121.207
|% -14,38
|
|IHYAY
|1,13
|111.106.828
|% -13,74
|
|RYSAS
|8,11
|72.619.374
|% -13,72
|
|KLGYO
|3,40
|43.555.327
|% -12,82
|
|THYAO
|12,35
|2.642.452.152
|% -6,72
|
|ASELS
|28,14
|1.303.635.210
|% -2,97
|
|KRDMD
|2,75
|915.632.736
|% -5,50
|
|IHLGM
|1,29
|565.422.047
|% -3,01
|
|GARAN
|10,24
|527.418.669
|% -3,67
|
|IHLGM
|1,29
|565.422.047
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,75
|915.632.736
|% -5,50
|
|EKGYO
|1,48
|380.491.140
|% -2,63
|
|THYAO
|12,35
|2.642.452.152
|% -6,72
|
|ODAS
|2,03
|359.962.816
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9368
|7,9766
|% 0,22
|
|Frank
|6,3519
|6,3901
|% 1,21
|
|Riyal
|1,6415
|1,6497
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,43
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-2,13
|