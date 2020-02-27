***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2020 17:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822043
BIST
17:50110.766
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -4.405,54
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
17:506,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0262
|Açılış
|: 52,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 52,8100
|
6,1793
En Düşük
6,1506
17:506,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,0990
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,7800
|
6,7965
En Düşük
6,6963
17:503,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,04
|Açılış
|: 3,58
|
|Önceki Kapanış
|: 3,54
|
3,60
En Düşük
3,54
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|23,70
|96.362.846
|% 15,16
|
|OYAYO
|3,38
|61.122.577
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,71
|20.371.405
|% 10,05
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,37
|158.737.473
|% -13,65
|
|BRSAN
|11,33
|188.270.585
|% -13,51
|
|IHYAY
|1,15
|107.226.228
|% -12,21
|
|RYSAS
|8,28
|70.680.233
|% -11,91
|
|BURCE
|6,67
|4.636.055
|% -11,77
|
|THYAO
|12,42
|2.577.335.940
|% -6,19
|
|ASELS
|28,08
|1.260.481.900
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,77
|898.057.495
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,29
|559.447.210
|% -3,01
|
|GARAN
|10,26
|511.696.666
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,29
|559.447.210
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,77
|898.057.495
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,48
|375.197.625
|% -2,63
|
|THYAO
|12,42
|2.577.335.940
|% -6,19
|
|ODAS
|2,04
|353.483.110
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9302
|7,9700
|% 0,14
|
|Frank
|6,3527
|6,3910
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6410
|1,6493
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,43
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-2,13
|