***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2020 17:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822039
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1877
En Düşük
6,1506
18:056,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0916
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,22
|Açılış
|: 327,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|11,26
|748.841
|% 7,03
|
|FMIZP
|48,00
|53.984.348
|% 4,08
|
|ALYAG
|0,77
|1.350.099
|% 4,05
|
|EGGUB
|51,35
|10.525.989
|% 3,74
|
|EMNIS
|2,35
|26.279
|% 2,17
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9253
|7,9650
|% 0,08
|
|Frank
|6,3358
|6,3740
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6417
|1,6499
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,71
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-1,72
|