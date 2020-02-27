***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2020 17:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822041
BIST
18:00110.766
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -4.405,72
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
18:006,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1813
En Düşük
6,1506
18:006,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,0998
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7983
En Düşük
6,6963
18:00328,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,08
|Açılış
|: 328,07
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.191.836
|% 14,97
|
|KRONT
|22,76
|103.016.684
|% 10,59
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|KLGYO
|3,25
|50.052.720
|% -16,67
|
|BRSAN
|11,12
|191.976.901
|% -15,11
|
|GYHOL
|19,52
|1.028.061
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,29
|163.503.613
|% -14,10
|
|RYSAS
|8,12
|73.340.256
|% -13,62
|
|THYAO
|12,28
|2.736.583.386
|% -7,25
|
|ASELS
|28,14
|1.348.482.050
|% -2,97
|
|KRDMD
|2,73
|938.730.013
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|575.077.908
|% -3,01
|
|GARAN
|10,25
|558.803.355
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,29
|575.077.908
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|938.730.013
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|382.928.384
|% -3,29
|
|THYAO
|12,28
|2.736.583.386
|% -7,25
|
|ODAS
|2,04
|372.960.446
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9305
|7,9703
|% 0,15
|
|Frank
|6,3414
|6,3796
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6408
|1,6491
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|18,00
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-2,20
|