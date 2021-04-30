***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.04.2021 16:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933402
BIST
17:171.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:178,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:1710,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0549
En Düşük
9,9251
17:17472,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,84
|Açılış
|: 472,28
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,53
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:17
|GOZDE
|7,37
|167.485.405
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.481.394
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|KRTEK
|11,70
|71.188.091
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|106.474.255
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,46
|95.264.963
|% -9,07
|
|KOZAL
|113,10
|1.261.892.997
|% 4,34
|
|EREGL
|19,32
|939.678.720
|% 0,31
|
|PETKM
|6,79
|817.084.281
|% 1,34
|
|THYAO
|12,15
|801.117.233
|% 1,42
|
|GARAN
|7,21
|690.884.869
|% -0,28
|
|PETKM
|6,79
|817.084.281
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,82
|217.331.286
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|238.060.431
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|690.884.869
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,19
|582.106.576
|% 0,98
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2998
|8,3041
|% 1,23
|
|Euro
|10,0015
|10,0549
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,4640
|11,5215
|% 0,58
|
|Frank
|9,0706
|9,1253
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2073
|2,2183
|% 1,25
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,46
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|