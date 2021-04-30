***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.04.2021 16:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933406
BIST
17:221.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:228,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0943
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:2210,0238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0453
En Düşük
9,9251
17:22472,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,34
|Açılış
|: 472,59
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,60
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GOZDE
|7,37
|167.629.761
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.498.059
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.604.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.264.503
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,00
|1.263.846.050
|% 4,24
|
|EREGL
|19,29
|956.780.963
|% 0,16
|
|PETKM
|6,77
|823.811.353
|% 1,04
|
|THYAO
|12,16
|806.130.572
|% 1,50
|
|GARAN
|7,21
|692.412.112
|% -0,28
|
|PETKM
|6,77
|823.811.353
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,82
|217.735.915
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|238.597.336
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|692.412.112
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,18
|583.467.596
|% 0,84
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2924
|8,2973
|% 1,15
|
|Euro
|10,0130
|10,0238
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,4705
|11,5280
|% 0,63
|
|Frank
|9,0771
|9,1318
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2083
|2,2194
|% 1,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,78
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,08
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|