***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2021 15:17
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
KT Portföy Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934651
BIST
16:371.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:378,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:3710,0185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:37478,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 478,19
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MTRKS
|42,24
|112.681.320
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.925.626
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|RHEAG
|2,45
|2.201.045
|% 9,37
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|45.606.197
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.585.251
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.660.468
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,85
|697.870.166
|% -0,44
|
|EREGL
|19,28
|690.472.714
|% -1,88
|
|KOZAL
|117,60
|669.436.568
|% 2,26
|
|GARAN
|7,27
|653.791.490
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|568.266.333
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,82
|191.405.027
|% 0,65
|
|PETKM
|6,85
|697.870.166
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,08
|188.367.855
|% -0,48
|
|GARAN
|7,27
|653.791.490
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|186.039.539
|% 0,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3421
|8,3438
|% 0,23
|
|Euro
|10,0163
|10,0353
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,5703
|11,6283
|% 0,41
|
|Frank
|9,1039
|9,1587
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% 0,31
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|1,43
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47CIMSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 984, 187 adet işlem
-
16:46ITTFH
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 833, 531 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 475
-
16:45ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 45.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 851 adet işlem
-
16:43CIMSA
Yüzde 7.96 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 963, 487 adet işlem