***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2021 16:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi - Fon Saklamacı Kurum Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940648
BIST
17:381.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:388,6290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3810,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0245
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:38524,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,38
|Açılış
|: 524,61
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ATATP
|29,04
|10.451.089
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.161
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.975.009
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.802.510
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.054.713
|% -10,00
|
|PKENT
|2.493,90
|2.154.912
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,13
|14.973.355
|% -7,07
|
|YESIL
|71,75
|19.327.943
|% -6,82
|
|GARAN
|8,27
|1.301.428.560
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.245.619.738
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,40
|687.570.653
|% 2,98
|
|KRDMD
|7,76
|538.326.602
|% 0,13
|
|SISE
|8,16
|488.916.645
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|367.541.892
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|383.923.721
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.301.428.560
|% 2,10
|
|BOBET
|4,06
|440.303.555
|% -4,02
|
|THYAO
|14,30
|1.245.619.738
|% 1,85
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6282
|% -0,45
|
|Euro
|10,5133
|10,5229
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1888
|12,2500
|% -0,37
|
|Frank
|9,5677
|9,6253
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2930
|2,3045
|% -0,48
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,78
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,45
|71,45
|-0,44
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50GSDDE
Yüzde 6.48 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 442 adet işlem
-
17:49SNGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 049 adet işlem
-
17:47QUAGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 556, 373 adet işlem
-
17:46SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 319, 367 adet işlem
-
17:44DGKLB
Yüzde 5.60 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 406, 855 adet işlem