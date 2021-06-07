***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2021 16:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
İhraç Belgesi - Fon Saklamacı Kurum Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940649
BIST
17:371.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,12
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:378,6290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3710,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,4900
En Düşük
10,4500
17:37524,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,38
|Açılış
|: 524,61
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ATATP
|29,04
|10.454.255
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|FADE
|22,36
|47.607.350
|% 7,50
|
|NATEN
|40,84
|65.456.520
|% 7,25
|
|CASA
|165,00
|562.822
|% 7,14
|
|DERHL
|5,15
|15.102.202
|% -6,70
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|QNBFB
|43,00
|228.110
|% -3,41
|
|DOKTA
|33,00
|161.205
|% -3,06
|
|IZFAS
|6,32
|2.588.462
|% -2,62
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|ESEN
|33,04
|207.406.610
|% 6,44
|
|QUAGR
|26,44
|146.451.903
|% 6,18
|
|IHLGM
|1,19
|70.963.579
|% 4,39
|
|NATEN
|40,84
|65.456.520
|% 7,25
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|ZRGYO
|1,62
|41.045.578
|% 0,00
|
|GWIND
|3,90
|45.383.104
|% 0,26
|
|PEKGY
|1,02
|10.086.050
|% 0,00
|
|TURSG
|5,18
|40.330.389
|% 0,78
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6271
|8,6290
|% -0,44
|
|Euro
|10,4800
|10,4900
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1923
|12,2534
|% -0,35
|
|Frank
|9,5684
|9,6261
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,45
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-0,57
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:47QUAGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 556, 373 adet işlem
-
17:46SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 319, 367 adet işlem
-
17:44DGKLB
Yüzde 5.60 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 406, 855 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, BIMAS
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KOZAL, ASELS