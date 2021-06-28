***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.06.2021 16:48
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Ücreti Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944512
BIST
16:371.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,70
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:378,7252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:3710,4039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0626
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3984
16:37500,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,67
|Açılış
|: 500,09
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TKURU
|246,40
|6.216.998
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|47.859.747
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.760.305
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.840.588
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.109.429
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.947.297
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|CRFSA
|39,74
|4.763.940
|% -6,49
|
|CASA
|131,10
|163.628
|% -6,22
|
|EKGYO
|1,96
|783.279.709
|% -4,39
|
|KOZAL
|119,00
|310.645.012
|% -0,75
|
|BERA
|12,99
|264.493.601
|% 2,36
|
|HALKB
|5,10
|248.983.805
|% 0,39
|
|TAVHL
|25,18
|199.530.543
|% -3,89
|
|EKGYO
|1,96
|783.279.709
|% -4,39
|
|HALKB
|5,10
|248.983.805
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,08
|44.831.864
|% -4,42
|
|ODAS
|1,83
|48.878.136
|% -3,68
|
|PEKGY
|1,00
|24.861.963
|% 0,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7233
|8,7252
|% -0,45
|
|Euro
|10,3965
|10,4039
|% -0,60
|
|Sterlin
|12,1022
|12,1629
|% -0,25
|
|Frank
|9,4575
|9,5145
|% -0,62
|
|Riyal
|2,3213
|2,3329
|% -0,37
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,15
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-18,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-15,03
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-7,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,45
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:48XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 686.00 milyon TL de
-
16:45IZFAS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 062 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EREGL, BIMAS
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 5 kaybederek (% -0.69 ) 1, 222
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, DAGHL, TACTR, YAPRK, KUTPO, SERVE, VANGD, TKURU, ERBOS, SELVA