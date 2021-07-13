***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2021 16:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim Ücreti Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950756
BIST
17:041.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:048,6091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
17:0410,1918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
17:04501,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 501,84
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BANVT
|64,80
|2.684.127
|% 9,92
|
|EDATA
|7,37
|98.879.580
|% 9,67
|
|YAPRK
|33,76
|26.237.827
|% 9,47
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.689.043
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|16.155.153
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.935.022
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.203.384
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.396.363
|% -9,73
|
|SASA
|28,12
|988.534.154
|% 6,27
|
|GARAN
|8,45
|960.813.805
|% -2,20
|
|THYAO
|13,04
|487.365.764
|% -1,51
|
|KRDMD
|7,07
|415.889.214
|% -1,53
|
|EREGL
|17,78
|354.476.350
|% -2,25
|
|PEKGY
|1,02
|156.396.363
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|298.604.858
|% -0,88
|
|GARAN
|8,45
|960.813.805
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,26
|344.404.634
|% -0,57
|
|TSKB
|1,22
|72.971.134
|% -0,81
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6057
|8,6091
|% -0,30
|
|Euro
|10,1873
|10,1918
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8729
|11,9324
|% -0,68
|
|Frank
|9,3506
|9,4070
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2885
|2,3000
|% -0,29
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,82
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,02
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,17
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,62
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:20MARTI
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 449 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 66 kaybederek (% -0.86 ) 1, 454
-
17:19XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 8, 782.00 milyon TL de
-
17:19IDEAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 718 adet işlem
-
17:18LIDFA
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 142 adet işlem