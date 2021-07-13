***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2021 16:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim Ücreti Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950757
BIST
17:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,60
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:058,6057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
17:0510,1886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0641
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
17:05501,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:05
|EDATA
|7,39
|96.855.195
|% 9,97
|
|BANVT
|64,80
|2.683.479
|% 9,92
|
|YAPRK
|33,68
|26.220.846
|% 9,21
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.652.058
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|16.155.153
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.929.335
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.202.765
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.155.949
|% -9,73
|
|SASA
|28,12
|983.629.821
|% 6,27
|
|GARAN
|8,44
|928.803.017
|% -2,31
|
|THYAO
|13,04
|482.441.330
|% -1,51
|
|KRDMD
|7,09
|414.822.605
|% -1,25
|
|EREGL
|17,79
|351.474.621
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,02
|156.155.949
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,24
|292.587.311
|% -1,32
|
|GARAN
|8,44
|928.803.017
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,25
|327.143.887
|% -0,76
|
|TSKB
|1,21
|71.695.271
|% -1,63
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6029
|8,6057
|% -0,34
|
|Euro
|10,1845
|10,1886
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8707
|11,9302
|% -0,70
|
|Frank
|9,3516
|9,4080
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2888
|2,3003
|% -0,28
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,62
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|21,16
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,24
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|0,51
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20MARTI
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 449 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 66 kaybederek (% -0.86 ) 1, 454
-
17:19XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 8, 782.00 milyon TL de
-
17:19IDEAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 718 adet işlem
-
17:18LIDFA
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 142 adet işlem