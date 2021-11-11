***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKT Portföy Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu izahnamesi'nin 7.1.2 yönetim ücreti değişiklik maddesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25/06/2021 taması için 01.10.2021 tarihinde KAP'tan ilan edilmiştir. Uygulanan Para Politikaları sonucu TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarının getirilerinin hızlı bir şekilde düşmesi, sözkonusu yatırım fonumuza da yansımaktadır. Düşen getirilere ilave olarak, yönetim ücreti artışı ile yatırımcıların olumsuz şekilde etkilenmemesi için fonun yönetim ücret artışından vazgeçilmiş ve halihazırda uygulanan %1 olarak uygulanmasına devam edilmesi kararı alınmıştır. Yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977067BIST