***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2021 17:27
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
KT Portföy Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu izahnamesi'nin 7.1.2 yönetim ücreti değişiklik maddesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25/06/2021 taması için 01.10.2021 tarihinde KAP'tan ilan edilmiştir. Uygulanan Para Politikaları sonucu TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarının getirilerinin hızlı bir şekilde düşmesi, sözkonusu yatırım fonumuza da yansımaktadır. Düşen getirilere ilave olarak, yönetim ücreti artışı ile yatırımcıların olumsuz şekilde etkilenmemesi için fonun yönetim ücret artışından vazgeçilmiş ve halihazırda uygulanan %1 olarak uygulanmasına devam edilmesi kararı alınmıştır. Yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977067
BIST
17:381.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
17:389,9015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
17:3811,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0752
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
17:38593,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 7,02
|Açılış
|: 593,36
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler17:36
|OZRDN
|8,47
|31.013.427
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|95.497.959
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|118.604.318
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.148.309
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.536.907
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|192.363.053
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.215.470
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|105.815.054
|% -9,91
|
|TURGG
|131,00
|40.856.750
|% -9,41
|
|PETKM
|7,68
|8.044.963.210
|% 5,93
|
|GARAN
|10,58
|3.310.132.992
|% -1,40
|
|THYAO
|17,75
|1.741.354.335
|% -2,10
|
|TUPRS
|156,80
|1.556.798.978
|% -0,70
|
|SISE
|9,43
|1.253.019.665
|% -1,46
|
|PETKM
|7,68
|8.044.963.210
|% 5,93
|
|GARAN
|10,58
|3.310.132.992
|% -1,40
|
|YKBNK
|3,06
|878.682.852
|% -2,24
|
|ODAS
|1,52
|245.564.027
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,46
|1.167.102.231
|% 2,05
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9012
|9,9061
|% 0,66
|
|Euro
|11,3645
|11,3816
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,2453
|13,3117
|% 0,67
|
|Frank
|10,7161
|10,7806
|% 0,41
|
|Riyal
|2,6360
|2,6492
|% 0,75
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,89
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,86
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|0,19
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,41
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 06 kaybederek (% -0.06 ) 1, 768
-
17:46XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 31, 480.00 milyon TL de
-
17:45OYLUM
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 958, 577 adet işlem
-
17:44PETKM
Yüzde 7.03 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 319, 665 adet işlem
-
17:43TSKB
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 046, 260 adet işlem