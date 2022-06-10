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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.06.2022 16:32
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2022 tarih ve E-12233903-305_01_01-22362 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz)  Fon'a ait izahnameler ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036735


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Tam 6.619 6.793 -135,93  
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Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
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