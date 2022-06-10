***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2022 16:32
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2022 tarih ve E-12233903-305_01_01-22362 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon'a ait izahnameler ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036735
BIST
17:592.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -24,69
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
17:5916,9620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1556
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
17:5917,8773
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,3792
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
17:591.013,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.013,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MAVI
|47,30
|101.377.664
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.328.031
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|16.085.726
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.997.760
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.406.217
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.130.910
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.349.683
|% -9,93
|
|DARDL
|3,55
|215.437.683
|% -8,51
|
|MAGEN
|12,50
|122.924.600
|% -6,79
|
|DOCO
|1.528,80
|35.032.417
|% -6,78
|
|THYAO
|47,04
|5.498.339.172
|% -2,69
|
|SISE
|22,40
|2.019.560.237
|% -2,44
|
|AKBNK
|8,55
|1.818.339.264
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,74
|1.638.100.217
|% 1,94
|
|GARAN
|15,35
|1.572.898.248
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,60
|936.921.046
|% -2,99
|
|YKBNK
|4,74
|1.638.100.217
|% 1,94
|
|DOHOL
|4,07
|958.344.345
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,55
|1.818.339.264
|% 2,15
|
|TSKB
|2,40
|435.927.732
|% 0,42
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9441
|16,9621
|% -0,91
|
|Euro
|17,8403
|17,8737
|% -2,10
|
|Sterlin
|20,8825
|20,9873
|% -2,34
|
|Frank
|17,1028
|17,2058
|% -1,93
|
|Riyal
|4,5109
|4,5335
|% -1,09
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|121
|121
|-2,23
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem