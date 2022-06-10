***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2022 tarih ve E-12233903-305_01_01-22362 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon'a ait izahnameler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036735BIST