***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 12:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahname Değişikliği Duyurusu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060104
BIST
12:193.316
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 93,27
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.320
En Düşük
3.248
12:1918,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1918,0896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:191.002,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.002,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:17
|KRDMD
|12,88
|2.588.903.170
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.311.241
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.062.322
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|36.086.597
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.824.892
|% 9,92
|
|MTRKS
|42,78
|47.537.204
|% -9,97
|
|ULUSE
|133,80
|39.363.360
|% -6,04
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|EGGUB
|72,70
|55.460.180
|% -5,28
|
|THYAO
|73,55
|3.562.065.871
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,09
|3.326.072.140
|% 3,59
|
|EREGL
|30,36
|2.911.649.974
|% 7,74
|
|EKGYO
|4,39
|2.842.626.566
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,45
|2.681.572.616
|% 3,22
|
|EKGYO
|4,39
|2.842.626.566
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,09
|3.326.072.140
|% 3,59
|
|KRDMD
|12,88
|2.588.903.170
|% 9,99
|
|AKBNK
|13,45
|2.681.572.616
|% 3,22
|
|ISCTR
|9,28
|1.707.404.030
|% 4,98
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2335
|% 0,18
|
|Euro
|18,0792
|18,0889
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,8934
|20,9982
|% 0,02
|
|Frank
|18,4587
|18,5699
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,16
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|2,56
|