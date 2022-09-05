***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 12:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahname Değişikliği Duyurusu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060105
BIST
12:183.320
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 96,96
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.320
En Düşük
3.248
12:1818,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1818,0829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0360
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:181.002,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.002,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:18
|KRDMD
|12,88
|2.642.208.107
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.311.241
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.062.322
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|36.086.597
|% 9,97
|
|HLGYO
|3,71
|201.997.193
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.593.031
|% -9,97
|
|ULUSE
|132,00
|40.578.473
|% -7,30
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|EGGUB
|72,65
|56.394.584
|% -5,34
|
|THYAO
|73,60
|3.604.949.982
|% 2,51
|
|YKBNK
|8,08
|3.352.604.557
|% 3,46
|
|EREGL
|30,32
|3.149.909.056
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,39
|2.863.531.346
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,45
|2.693.293.697
|% 3,22
|
|EKGYO
|4,39
|2.863.531.346
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,08
|3.352.604.557
|% 3,46
|
|KRDMD
|12,88
|2.642.208.107
|% 9,99
|
|AKBNK
|13,45
|2.693.293.697
|% 3,22
|
|ISCTR
|9,26
|1.714.394.940
|% 4,75
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2116
|18,2394
|% 0,22
|
|Euro
|18,0720
|18,0829
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8912
|20,9959
|% 0,01
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,16
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.756
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|2,42
|