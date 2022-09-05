***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 12:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Duyurusu Hk.
KT Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Duyurusu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060112
BIST
12:323.320
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 97,32
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.324
En Düşük
3.248
12:3218,2268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:3218,1000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0189
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:321.003,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.003,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:30
|KRDMD
|12,88
|2.666.667.703
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.428.296
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|36.948.371
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.062.948
|% 9,97
|
|KRDMB
|9,99
|41.048.056
|% 9,90
|
|MTRKS
|42,78
|47.695.575
|% -9,97
|
|ULUSE
|133,40
|41.758.964
|% -6,32
|
|EGGUB
|72,00
|60.163.762
|% -6,19
|
|MOBTL
|2,29
|127.305.518
|% -6,15
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|EREGL
|30,56
|3.789.903.920
|% 8,45
|
|THYAO
|73,70
|3.681.925.654
|% 2,65
|
|YKBNK
|8,08
|3.513.593.909
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,38
|2.910.113.287
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,42
|2.825.637.235
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,38
|2.910.113.287
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,08
|3.513.593.909
|% 3,46
|
|KRDMD
|12,88
|2.666.667.703
|% 9,99
|
|AKBNK
|13,42
|2.825.637.235
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,29
|1.791.506.589
|% 5,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2078
|18,2416
|% 0,23
|
|Euro
|18,0908
|18,0996
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,8967
|21,0015
|% 0,03
|
|Frank
|18,4632
|18,5744
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,15
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,27
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-6,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|95,40
|95,40
|2,38
|