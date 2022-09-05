***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 12:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahname Değişikliği Duyurusu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060109
BIST
14:583.333
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 110,32
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
14:5818,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
14:5818,0964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0225
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
14:581.004,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.004,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KRDMD
|12,88
|2.719.566.906
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.094.535
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.220.518
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|38.632.291
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.384.786
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,20
|66.560.809
|% -8,57
|
|DOGUB
|10,57
|15.658.054
|% -6,21
|
|MOBTL
|2,29
|179.800.822
|% -6,15
|
|UTPYA
|23,44
|1.351.448
|% -4,33
|
|EREGL
|30,74
|5.974.550.675
|% 9,08
|
|YKBNK
|8,21
|4.842.752.302
|% 5,12
|
|THYAO
|73,40
|4.801.166.192
|% 2,23
|
|AKBNK
|13,62
|3.908.492.942
|% 4,53
|
|EKGYO
|4,39
|3.527.537.009
|% 8,40
|
|EKGYO
|4,39
|3.527.537.009
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,21
|4.842.752.302
|% 5,12
|
|AKBNK
|13,62
|3.908.492.942
|% 4,53
|
|ISCTR
|9,44
|2.509.273.145
|% 6,79
|
|KRDMD
|12,88
|2.719.566.906
|% 9,99
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2209
|18,2283
|% 0,16
|
|Euro
|18,0885
|18,0964
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8986
|21,0034
|% 0,04
|
|Frank
|18,4839
|18,5952
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8342
|4,8584
|% 0,15
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|3,00
|
|Tam
|6.767
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.298
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,08
|
|B. Petrol
|96,51
|96,51
|3,49
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:13RHEAG
Yüzde 7.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 039 adet işlem
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15:10RHEAG
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 906 adet işlem
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15:09XU100
Endeks 3, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 37 üstünde . İşlem hacmi 63, 528.00 milyon TL de
-
15:08RHEAG
Yüzde 8.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 711 adet işlem
-
15:07ECILC
Yüzde 6.60 oranında artışla 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 938, 640 adet işlem