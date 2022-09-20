***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.09.2022 12:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/08/2022 tarihli ve 12233903-305.04-25413 sayılı onayı aşağıda listesi bulunan fonlarda izahname değişiklikleri gerçekleşmiş olup bu değişikliklerden biri fonlardaki portföy saklayıcısı değişiklikleridir. Fonların portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. iken Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olmuştur. Yeni portföy saklayıcısının bilgi sistemleri alt yapısının hazır hale gelmesi ve veri güvenliği izinlerinin beklenmesi sebebiyle portföy saklayıcısı değişikliği 17/10/2022 tarihinde yapılacaktır.
Fon Kodu Fon Adı Değişikliklerin Yürürlüğe Giriş Tarihi
KTV KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu 09.09.2022
ZAY KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fon 09.09.2022
KSV KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon 26.09.2022
KTE KT Portföy Ceylan Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon 26.09.2022
KTR KT Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon 26.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064215
BIST
15:013.271
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 71,65
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:0118,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:0118,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0231
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2805
15:01982,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,90
|Açılış
|: 982,45
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:59
|HKTM
|37,44
|67.854.452
|% 9,99
|
|ZOREN
|3,56
|443.719.506
|% 8,54
|
|PINSU
|8,71
|81.047.653
|% 8,33
|
|YATAS
|18,39
|127.596.061
|% 8,18
|
|ETYAT
|6,97
|3.222.924
|% 8,06
|
|TSKB
|3,97
|13.749.051
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.836.381
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|15.725.332
|% -9,90
|
|EMNIS
|45,20
|436.739
|% -9,60
|
|VAKBN
|8,78
|5.319.542.458
|% -6,20
|
|ISCTR
|8,30
|3.335.994.732
|% 5,20
|
|THYAO
|71,25
|3.214.921.054
|% 3,64
|
|GARAN
|20,16
|3.163.909.272
|% 2,80
|
|HALKB
|8,67
|2.971.213.617
|% -3,13
|
|VAKBN
|8,78
|5.319.542.458
|% -6,20
|
|EKGYO
|3,98
|1.634.052.519
|% 1,02
|
|ISCTR
|8,30
|3.335.994.732
|% 5,20
|
|HALKB
|8,67
|2.971.213.617
|% -3,13
|
|YKBNK
|7,18
|2.421.840.079
|% 6,53
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2995
|18,3246
|% 0,17
|
|Euro
|18,2962
|18,3158
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8645
|20,9692
|% 0,21
|
|Frank
|18,8811
|18,9948
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8534
|4,8778
|% 0,22
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,56
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-13,00
|
|Tam
|6.663
|6.749
|-40,00
|
|Yarım
|3.246
|3.287
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,27
|