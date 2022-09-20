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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.09.2022 12:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/08/2022 tarihli ve 12233903-305.04-25413 sayılı onayı aşağıda listesi bulunan fonlarda izahname değişiklikleri gerçekleşmiş olup bu değişikliklerden biri fonlardaki portföy saklayıcısı değişiklikleridir. Fonların portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. iken Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olmuştur. Yeni portföy saklayıcısının bilgi sistemleri alt yapısının hazır hale gelmesi ve veri güvenliği izinlerinin beklenmesi sebebiyle portföy saklayıcısı değişikliği 17/10/2022 tarihinde yapılacaktır.
Fon Kodu             Fon Adı                                                                                                                Değişikliklerin Yürürlüğe Giriş Tarihi
KTV                     KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu                                        09.09.2022
ZAY                     KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fon                                            09.09.2022
KSV                     KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon                                                        26.09.2022
KTE                     KT Portföy Ceylan Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon                            26.09.2022
KTR                     KT Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon                                                                26.09.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064215


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