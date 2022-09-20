***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/08/2022 tarihli ve 12233903-305.04-25413 sayılı onayı aşağıda listesi bulunan fonlarda izahname değişiklikleri gerçekleşmiş olup bu değişikliklerden biri fonlardaki portföy saklayıcısı değişiklikleridir. Fonların portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. iken Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olmuştur. Yeni portföy saklayıcısının bilgi sistemleri alt yapısının hazır hale gelmesi ve veri güvenliği izinlerinin beklenmesi sebebiyle portföy saklayıcısı değişikliği 17/10/2022 tarihinde yapılacaktır.Fon Kodu Fon Adı Değişikliklerin Yürürlüğe Giriş TarihiKTV KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu 09.09.2022ZAY KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fon 09.09.2022KSV KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon 26.09.2022KTE KT Portföy Ceylan Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon 26.09.2022KTR KT Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon 26.09.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064215BIST