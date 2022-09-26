***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.09.2022 16:07
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KSV fonunda bugün yürürlüğe girecek izahname değişiklikleri Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065262
BIST
15:523.235
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -46,55
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
15:5218,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:5217,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0498
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:52977,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,02
|Açılış
|: 976,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GRNYO
|4,62
|7.289.208
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.329.921
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|13.734.436
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|57.198.091
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|179.029.781
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.199.438
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.292.491
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.081.747
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.399.849
|% -9,98
|
|SASA
|64,40
|2.145.473.888
|% 4,04
|
|THYAO
|69,05
|2.136.101.118
|% -2,54
|
|VESTL
|36,70
|2.116.015.161
|% 2,63
|
|HEKTS
|53,35
|1.548.803.320
|% 5,43
|
|YKBNK
|6,68
|1.295.443.464
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|515.596.170
|% -9,88
|
|KATMR
|1,79
|356.692.453
|% 9,15
|
|YKBNK
|6,68
|1.295.443.464
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,87
|745.951.646
|% -2,52
|
|ISCTR
|7,37
|1.275.266.287
|% -5,87
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4414
|18,4569
|% 0,23
|
|Euro
|17,8666
|17,8934
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,0750
|20,1757
|% 0,74
|
|Frank
|18,6243
|18,7365
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8919
|4,9164
|% 0,26
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|3,32
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-18,00
|
|Tam
|6.656
|6.732
|-30,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,01
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,43
|