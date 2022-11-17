***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKDL-KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON katılma payı alım satım talimatlarının iletiminin son saati 13.30'dan 15.30'a uzatılmıştır. Tatil olmayan günlerde, KDL fonu katılma payı almak isteyen yatırımcılar 15.30'a kadar alım talimatı, KDL fonu katılma payı sahipleri saat 15.30'a kadar satım talimatı iletebileceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080888BIST