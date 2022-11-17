***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.11.2022 15:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
KDL-KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON katılma payı alım satım talimatlarının iletiminin son saati 13.30'dan 15.30'a uzatılmıştır. Tatil olmayan günlerde, KDL fonu katılma payı almak isteyen yatırımcılar 15.30'a kadar alım talimatı, KDL fonu katılma payı sahipleri saat 15.30'a kadar satım talimatı iletebileceklerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080888
BIST
16:334.553
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -115,50
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:3319,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0888
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
19,3954
En Düşük
19,2137
16:3319,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0850
|Açılış
|: 19,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4400
En Düşük
19,2800
16:331.055,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,76
|Açılış
|: 1.055,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,75
BIST En Aktif Hisseler16:33
|MEGAP
|6,49
|70.360.113
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.360.113
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|141.729.251
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|133.539.564
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.131.415
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|28.575.951
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.960.533
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.311.699.828
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|202.818.186
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|75.026.012
|% -9,98
|
|THYAO
|107,60
|9.971.447.918
|% 2,87
|
|EREGL
|37,26
|6.245.088.377
|% 0,59
|
|ASELS
|41,20
|5.456.803.268
|% 3,41
|
|KONTR
|194,10
|4.427.824.855
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,60
|3.014.319.086
|% -6,71
|
|EKGYO
|5,47
|1.792.534.682
|% -1,08
|
|ALBRK
|3,17
|1.022.802.537
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,60
|3.014.319.086
|% -6,71
|
|HALKB
|9,86
|2.819.944.879
|% -4,09
|
|ISCTR
|9,53
|2.605.645.137
|% -3,93
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2301
|19,2442
|% -0,46
|
|Euro
|19,3150
|19,3250
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,9075
|22,0173
|% -0,81
|
|Frank
|19,5051
|19,6226
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,17
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,81
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|7.035
|7.142
|-62,00
|
|Tam
|7.020
|7.134
|-28,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|-1,06
|
Seans Raporu
16:33
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16:48XU100
Endeks 4, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 91, 932.00 milyon TL de
-
16:48ARZUM
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 283 adet işlem
-
16:47ELITE
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 47.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 871 adet işlem
-
16:46MNDRS
Yüzde -9.08 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 798, 077 adet işlem
-
16:45ALCTL
Yüzde -9.56 oranında düşüşle 82.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 517 adet işlem