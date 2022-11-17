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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.11.2022 15:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

KDL-KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON katılma payı alım satım talimatlarının iletiminin son saati 13.30'dan 15.30'a uzatılmıştır. Tatil olmayan günlerde, KDL fonu katılma payı almak isteyen yatırımcılar 15.30'a kadar alım talimatı, KDL fonu katılma payı sahipleri saat 15.30'a kadar satım talimatı iletebileceklerdir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080888


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Tam 7.020 7.134 -28,00  
Yarım 3.409 3.488 -13,00  
Çeyrek 1.705 1.743 -7,00  
Gümüş.Ons 20,96 20,98 -0,48  
Gümüş Gr. 12,55 12,57 -0,25  
B. Petrol 91,80 91,80 -1,06  
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