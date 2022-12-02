***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 12:04
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29444 sayılı ve 02.12.2022 tarih E-12233903-305.04-29540 sayılı izin yazısına istinaden 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 4.2., 5.5. ve 7.1. numaralı maddeler 15.12.2023 tarihinden itibaren 2.5., 5.2., 8.2. numaralı maddeler ile VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümündeki değişiklikler 05.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde izahname değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamesinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083880
BIST
16:225.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,44
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:2218,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:2219,4733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1431
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4554
16:221.078,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.078,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ALFAS
|201,30
|781.285.204
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.339.669
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|GLCVY
|28,88
|125.625.387
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.501.672
|% -9,87
|
|THYAO
|128,90
|7.413.103.306
|% 3,62
|
|KOZAL
|404,50
|5.725.310.320
|% -0,07
|
|ASELS
|49,22
|4.547.482.541
|% 3,10
|
|EREGL
|41,98
|4.183.690.740
|% -1,18
|
|EKGYO
|7,16
|2.710.225.802
|% 0,28
|
|EKGYO
|7,16
|2.710.225.802
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,72
|645.336.627
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,59
|1.884.148.700
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|298.214.628
|% 0,00
|
|TSKB
|4,08
|631.073.716
|% -0,24
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6401
|% 0,04
|
|Euro
|19,4569
|19,4733
|% -0,73
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% 0,19
|
|Frank
|19,8764
|19,9962
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,60
|87,60
|0,72
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:36MIATK
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 577 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 2 kaybederek (% -0.96 ) 5, 381
-
16:34XU100
Endeks 5, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 80, 977.00 milyon TL de
-
16:34MZHLD
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 223, 867 adet işlem
-
16:33BFREN
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 4, 016.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 751 adet işlem