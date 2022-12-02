***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29444 sayılı ve 02.12.2022 tarih E-12233903-305.04-29540 sayılı izin yazısına istinaden 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 4.2., 5.5. ve 7.1. numaralı maddeler 15.12.2023 tarihinden itibaren 2.5., 5.2., 8.2. numaralı maddeler ile VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümündeki değişiklikler 05.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde izahname değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamesinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083880BIST