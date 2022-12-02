***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 12:42
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29444
sayılı ve 02.12.2022 tarih E-12233903-305.04-29540 sayılı izin yazısına istinaden 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 4.2., 5.5. ve 7.1. numaralı maddeler 15.12.2023 tarihinden itibaren 2.5., 5.2., 8.2. numaralı maddeler ile VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümündeki değişiklikler 05.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde izahname değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamesinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083892
BIST
15:264.987
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -59,55
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:2618,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:2619,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:261.077,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.077,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ALFAS
|201,30
|778.434.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.245.674
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.408.639.165
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.319.482
|% -9,87
|
|THYAO
|127,90
|6.643.014.282
|% 2,81
|
|KOZAL
|398,10
|5.190.589.223
|% -1,66
|
|ASELS
|49,00
|4.243.834.686
|% 2,64
|
|EREGL
|41,88
|3.580.022.329
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,12
|2.529.490.050
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,12
|2.529.490.050
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,71
|595.954.007
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,56
|1.715.234.109
|% -2,76
|
|ADESE
|1,74
|264.725.867
|% 0,58
|
|TSKB
|4,04
|593.282.499
|% -1,22
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6294
|18,6409
|% 0,04
|
|Euro
|19,6317
|19,6480
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8084
|22,9228
|% 0,28
|
|Frank
|19,8800
|19,9998
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,02
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.195
|7.255
|-19,00
|
|Yarım
|3.490
|3.547
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|0,43
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 45 kaybederek (% -1.25 ) 4, 369
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALFAS, SNPAM, UZERB, NIBAS, MIPAZ, KARTN, ARZUM, OTTO, VBTYZ, SNICA
-
15:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, KSTUR, QNBFB
-
15:39
ALKA, MEGAP, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
QNBFB, MZHLD, YEOTK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında