***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih E-12233903-305.01.01-29532 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy MİSS Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon'a ait İzahname ekte yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084892BIST