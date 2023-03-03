***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKT Portföy KMA Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon'un tahsis edildiği yatırımcının muvafakatıyla, ilave olarak, yeni yatırımcılara katılma payı satışı yapılacak şekilde izahname tadili yapılmış, SPK onayı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119530BIST