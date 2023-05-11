***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2023 tarih E-12233903-305.01.01-36983 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150391BIST