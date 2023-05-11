***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2023 11:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2023 tarih E-12233903-305.01.01-36983 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150391
BIST
14:164.741
En Yüksek
|Değişim
|: 5,48%
|| 246,42
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1619,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1621,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0521
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:161.278,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:16
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|853.533.735
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|37.326.097
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|KCHOL
|96,45
|3.282.575.821
|% 9,79
|
|THYAO
|134,80
|3.023.234.516
|% 6,31
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SISE
|39,56
|2.144.028.904
|% 7,68
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SKBNK
|2,39
|298.641.852
|% 6,70
|
|AKBNK
|18,33
|2.060.659.512
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,66
|584.433.660
|% 3,85
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5553
|19,5595
|% 0,11
|
|Euro
|21,3866
|21,3922
|% -0,24
|
|Sterlin
|24,5801
|24,7033
|% -0,01
|
|Frank
|21,8055
|21,9368
|% -0,27
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|4,01
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.309
|9.588
|39,74
|
|Yarım
|4.605
|4.750
|14,00
|
|Çeyrek
|2.295
|2.368
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|-0,26
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|-0,05
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:32ISCTR
Yüzde 9.75 oranında artışla 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 420, 734 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 4, 743 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 53 üstünde . İşlem hacmi 45, 088.00 milyon TL de
-
14:30HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 294, 055 adet işlem
-
14:29GARAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 398, 654 adet işlem
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem