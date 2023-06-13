***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.06.2023 10:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih E-12233903-305.01.01-38377 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon'a ait izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158166
BIST
12:545.470
En Düşük
|Değişim
|: -2,13%
|| -118,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5423,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0484
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5425,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2407
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:541.494,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.494,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:54
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.806.618
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.734.527
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.602.014
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|922.140.682
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,90
|3.947.884.185
|% -2,40
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|EREGL
|37,30
|1.532.495.893
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,75
|1.325.181.709
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,59
|974.381.379
|% -1,81
|
|YKBNK
|11,77
|1.141.766.431
|% -0,59
|
|SKBNK
|2,51
|206.818.948
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|AKBNK
|17,93
|1.267.875.195
|% -0,83
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6559
|23,6609
|% 0,20
|
|Euro
|25,5782
|25,5955
|% 0,95
|
|Sterlin
|29,6445
|29,7932
|% 0,61
|
|Frank
|26,0085
|26,1652
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2913
|6,3228
|% 0,19
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,47
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.914
|10.167
|56,77
|
|Yarım
|4.859
|4.932
|6,00
|
|Çeyrek
|2.429
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,02
|73,02
|1,18
|