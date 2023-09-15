***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.09.2023 13:55
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2023 tarih E-12233903-305.01.01-42021 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan KT Portföy Usta Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon'a ait izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195320
BIST
'
14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0627
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0449
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TRILC
|15,73
|73.710.764
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.759.461
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|295.757.748
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.483.704
|% -9,39
|
|AYCES
|403,90
|79.827.958
|% -6,87
|
|THYAO
|230,10
|5.179.845.592
|% -3,52
|
|EBEBK
|77,85
|3.475.840.641
|% -5,35
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,24
|2.949.708.127
|% 0,06
|
|ZOREN
|4,91
|910.266.606
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.221.407
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|SKBNK
|5,74
|986.829.357
|% 5,51
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9728
|26,9803
|% 0,23
|
|Euro
|28,7552
|28,7644
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3607
|33,5280
|% 0,09
|
|Frank
|29,9743
|30,1549
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,23
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,64
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.441
|54,00
|
|Tam
|11.045
|11.117
|-16,00
|
|Yarım
|5.540
|5.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,09
|0,47
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59MIATK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 453.50 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 817 adet işlem
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, KOZAA
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 33 kaybederek (% -0.41 ) 7, 094
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, CASA, GLRYH, RTALB, TRILC, DIRIT, SEYKM, MMCAS, SNPAM, SUMAS
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, QNBFL, INGRM