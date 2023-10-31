***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 30.10.2023 tarihE-12233903-305.04-44229 sayılı izni ile yapılan izahname değişikliğine ilişkin duyurudur. Fonun yönetim ücreti yıllık %1'den yıllık %1,4'e artırılmıştır. Değişiklikler 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212700BIST