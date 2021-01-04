***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
04.01.2021 17:00
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896738
BIST
17:071.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 19,78
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:077,3797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0502
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:079,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:07459,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,83
|Açılış
|: 459,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:07
|NIBAS
|57,20
|25.533.860
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.415
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|VKING
|8,15
|18.047.554
|% -9,44
|
|KARTN
|87,30
|66.352.987
|% -8,63
|
|ARZUM
|22,72
|446.361.030
|% -7,72
|
|KRTEK
|7,95
|11.505.511
|% -7,02
|
|EKGYO
|2,30
|1.814.258.951
|% 7,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.251.207
|% 9,93
|
|TURSG
|6,91
|525.727.473
|% 4,70
|
|ARZUM
|22,72
|446.361.030
|% -7,72
|
|OYAKC
|9,13
|384.812.714
|% 3,99
|
|EKGYO
|2,30
|1.814.258.951
|% 7,48
|
|IHLGM
|1,33
|261.028.882
|% 6,40
|
|TURSG
|6,91
|525.727.473
|% 4,70
|
|VAKBN
|4,73
|357.482.214
|% 0,42
|
|ODAS
|3,93
|236.934.129
|% 0,77
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3755
|7,3797
|% -0,68
|
|Euro
|9,0727
|9,0773
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0081
|10,0583
|% -1,18
|
|Frank
|8,3420
|8,3923
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,84
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|43,88
|
|Altın Gr.
|459
|460
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,21
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,75
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21YGGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 806, 383 adet işlem
-
17:20TLMAN
Yüzde 7.78 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437, 196 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 26, 180.00 milyon TL de
-
17:19ECZYT
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 478, 245 adet işlem
-
17:18GRNYO
Yüzde 5.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 704 adet işlem