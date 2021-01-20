***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
20.01.2021 11:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903438
BIST
15:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:597,4483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:599,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0398
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
15:59441,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 441,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GEREL
|7,81
|550.554.352
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.281.804
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.826.168
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.872.091
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.055.796
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.440.388
|% -9,97
|
|TSKB
|1,98
|1.204.099.433
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,96
|1.083.008.218
|% 3,13
|
|SISE
|7,91
|697.853.133
|% -0,38
|
|GARAN
|10,01
|695.047.833
|% -1,18
|
|KARSN
|4,20
|688.722.530
|% 1,94
|
|TSKB
|1,98
|1.204.099.433
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,96
|1.083.008.218
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,44
|552.861.654
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,58
|288.386.826
|% -0,63
|
|YGYO
|2,16
|341.575.458
|% -0,46
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4430
|7,4476
|% -0,23
|
|Euro
|9,0078
|9,0159
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1555
|10,2064
|% 0,09
|
|Frank
|8,3330
|8,3832
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% -0,17
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-2,01
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.923
|2.995
|11,13
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|5,38
|
|Çeyrek
|709
|724
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:57
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-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 24 kaybederek (% -0.96 ) 1, 674
-
16:03GOLTS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 629 adet işlem
-
16:02OYAYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 976 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 20, 762.00 milyon TL de
-
16:00GOLTS
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 44.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 638 adet işlem